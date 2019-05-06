"Вінницягаз Збут": "Укрпошта" затримала перерахунок 43% платежів області

У квітні поточного року понад 43% усіх платежів за газ надійшли ТОВ "Вінницягаз Збут" із запізненням. Це кошти, сплачені споживачами через ПАТ "Укрпошта", яке затримує перерахунок до двох тижнів. В цей же час, розрахунки через онлайн-сервіси "Вінницягаз Збут" працюють без затримок. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На кінець квітня побутові споживачі газу Вінницької області заборгували газопостачальній компанії близько 693 млн гривень. За словами прес-служби, частина цих коштів сплачена споживачами вчасно, однак "Укрпошта" не поспішає перераховувати їх постачальнику газу.

"Ситуація ускладнилася з введенням монетизації субсидії. Споживачів зобов'язали самостійно розраховуватися за комунальні послуги отриманими на руки засобами державної допомоги. Сплатити треба вчасно і за призначенням. Населення віддалених сіл не має іншої альтернативи і змушене сплачувати комунальні рахунки через пошту. Газопостачальна компанія і побутові споживачі-субсидіанти стають заручниками ситуації", - пояснює директор підприємства Василь Сопільник.

У прес-службі зазначили, що значно швидше надходять платежі за газ, здійснені через онлайн-сервіси компанії, такі як Особистий кабінет на сайті 104.ua, чат бот 7104 в Viber, мобільні додатки 104 Mobile і 104 MobileLight.

"Ефективною також є оплата через відділення банків, термінали самообслуговування, системи інтернет-платежів Portmone.com, iPay.ua, "Ощад 24", "Приват 24". Споживачі газу міста Вінниці можуть також швидко розрахуватися через платіжну систему Центру муніципальних систем управління. ТОВ "Вінницягаз Збут" закликає своїх клієнтів розрахуватися за газ вчасно і вибрати для цього можна ефективний спосіб оплати. Це допоможе уникнути непорозумінь при розрахунках за газ та отриманні субсидії", - йдеться в повідомленні.