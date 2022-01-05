"Вінницягаз Збут": ціна газу для населення у січні не зміниться

У компанії зазначили, що попри цінові рекорди, які майже щотижня фіксуються на енергетичних біржах, річні тарифні пропозиції компанії "заморозили" вартість блакитного палива до кінця опалювального сезону.

"Тема вартості газу – одна з резонансних на сьогодні як в Україні, так і за її межами. І чим нижча температура за вікном, тим активніше з’являються чутки про здорожчання енергоресурсу. В кінці 2021 року ціна на природний газ на Українській енергетичній біржі перевищила 70 гривень за куб, що майже вдесятеро більше у порівнянні з показниками 2020 року", – зауважує директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

За його словами, завдяки вчасно укладеним довгостроковим контрактам на закупівлю газу, понад 450 тисяч клієнтів компанії застраховані від коливання ціни на газ і до кінця опалювального періоду будуть забезпечені енергоресурсом за фіксованою вартістю.

"Окрім того, майже 9 тисяч споживачів, які обрали тариф "Твій газ Рівномірний платіж", змогли значно зменшити свої витрати на паливо для обігріву осель у період холодів. Наприклад у грудні, завдяки рівномірній системі оплати, середнє зменшення сум у платіжках на одного підписника тарифу склало 886 гривен у порівнянні з розрахунком за фактичне споживання", – коментує Василь Сопільник.

У компанії нагадали, що тариф "Твій газ Рівномірний платіж" діятиме до травня наступного року. Якщо за час дії пропозиції споживач не використає увесь запланований обсяг блакитного палива, заощаджена сума залишиться на його особовому рахунку для майбутніх платежів. Фактичний об’єм спожитого енергоресурсу визначатиметься за показниками лічильників. Інформацію про остаточний розрахунок можна буде отримати з платіжки за квітень 2022 року.

Перевірити, за яким тарифом споживається паливо та яка його вартість, можна за допомогою онлайн-сервісів компанії:

Особистий кабінет на сайті 104.ua;

мобільний додаток 104.ua для Android та iOS;

чат-бот 7104ua у Viber та Telegram.

Окрім того, клієнти компанії можуть вирішити "газові" питання через форму зворотного зв’язку на сайті ТОВ "Вінницягаз Збут" або за номерами телефонів, що вказані в розділі "Контакти".