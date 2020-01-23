"Вінницягаз Збут" візьме участь у всіх відкритих конкурсах на постачання газу

З початку поточного опалювального періоду "Вінницягаз Збут" взяв участь у 85 відкритих торгах із закупівлі газу, які оголосили бюджетні установи та організації Вінницької області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"ТОВ "Вінницягаз Збут" активно бере участь у конкурентних процедурах на постачання газу, оголошених бюджетними установами і організаціями Вінницької області. Станом на 20 січня поточного року оголошення про купівлю газу подали 120 представників бюджетної сфери регіону", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, зараз компанія прийняла участь у 85 відкритих торгах. 30 установ вже визнали "Вінницягаз Збут" переможцем закупівель та уклали договори про постачання газу. На стадії укладення ще 20 договорів на постачання енергоресурсу за результатами проведених закупівель.

"З кожним роком на ринку газу зростає конкуренція серед постачальників. Наше підприємство досить впевнено тримає позиції. Цьому сприяє, зокрема, наша активна участь у процедурах закупівель газу за бюджетні кошти", - говорить директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

До кінця січня компанія планує представити свої цінові пропозиції ще 35 споживачам бюджетної сфери, які оголосили про закупівлю газу.