"Вінницягаз Збут": споживачі придбали майже 2 млн куб. м газу за акційною ціною

Понад 2 тисячі споживачів газу Вінницької області придбали майже 2 млн кубометрів газу на опалювальний сезон в рамках акції "Твоя енергонезалежність".

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Вінницягаз Збут".

"За підсумками другого етапу акції "Твоя енергонезалжність" найбільше блакитного палива споживачі купили саме за ціною 4,99 гривень. Цією пропозицією скористалось 1 179 жителів області, зарезервувавши понад 1 млн кубометрів газу", - говорить директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

У прес-службі зазначили, що наразі акція "Твоя енергонезалежність" виходить на фінішну пряму. Придбати газ на зиму за зниженою ціною можна буде до кінця вересня. Вартість блакитного палива у період з 16 по 30 вересня - 5,49 гривень за кубометр.

"Для того, щоб взяти участь в акції потрібно звернутися до Контакт-Центру, Центру обслуговування клієнтів або у відділення ТОВ "Вінницягаз Збут". Споживачу потрібно обрати запас газу на зиму та підтвердити заявку. Отримавши квитанцію на оплату, внести 100% оплату за запас газу будь-яким зручним способом",- зазначив Василь Сопільник.