"Вінницягаз Збут" отримує 19 копійок від вартості кубометра газу

Іншого джерела доходів, крім торговельної надбавки, компанія не має

ООО "Винницагаз Сбыт" получает лишь 19 копеек, или 2,2% с установленной правительством стоимости газа 8,55 гривен за куб. м. Остальные средства идут транзитом на специальные счета, и из них почти 90 %, или 7,48 гривен, получает НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, ООО "Винницагаз Сбыт" выполняет функции поставщика природного газа со специальными обязанностями для населения Винницкой области. Подавляющее большинство клиентов компании составляют бытовые потребители голубого топлива, а это 451 тыс. семей.

"За полученные тарифные 19 копеек с каждого кубометра "Винницагаз Сбыт" организует весь комплекс админуслуг по поставкам газа клиентам. Процесс включает сбор средств за поставленный газ, учет расчетов в разрезе каждого потребителя, организация работы Контакт-центра и центров обслуживания, печать и донесения счетов за газ и тому подобное. Другого источника доходов, кроме торговой надбавки, компания не имеет", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, с 1 января 2019 года в Винницкой области стартовала монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно новому порядку бюджетные средства субсидий будут зачисляться на учетные записи потребителей в "Ощадбанке". Далее банк будет рассчитываться за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг, в том числе за потребленный природный газ.

"Однако, при этом государственный "Ощадбанк" хочет удержать с ООО "Винницагаз Сбыт" 0,7 % комиссионного вознаграждения от общей суммы перечисленных средств субсидий. То есть, за средства государственной помощи, которые пройдут транзитом через счета поставщика газа, "Винницагаз Сбыт" должен будет теперь еще и заплатить бешеную комиссию - треть из тех же 19 копеек. Эти расходы не были учтены Правительством при формировании размера торговой надбавки поставщика газа. Соответственно, предприятие не имеет источников для их оплаты", - объясняет директор "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Также в пресс-службе отметили, что фактически, в процессе монетизации прибыль банка будет формироваться за счет вымывания средств поставщиков коммунальных услуг. Для исправления ситуации необходимо определиться с размером и источником финансирования банковской комиссии.