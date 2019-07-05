"Вінницягаз Збут" перерахував невикористані субсидії на понад 28 млн гривень

ТОВ "Вінницягаз Збут" перерахував до державного бюджету понад 28 млн гривень невикористаних субсидій з особових рахунків споживачів газу Вінницької області. Ці кошти накопичені на рахунках в період з жовтня 2018 року по січень 2019 року включно. Це в 7 разів менше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В минулий опалювальний сезон державну допомогу на оплату спожитого природного газу отримали близько 200 тис. побутових споживачів Вінницької області на загальну суму понад 705 млн гривень. На вимогу уряду компанія здійснила перерахунок за майже 21 тис. особових рахунків і повернула до державного бюджету надлишки субсидії на суму понад 28 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Всі споживачі, яким призначена субсидія у 2019 році, отримують монетизовану державну допомогу у готівковій або безготівковій формі. Заощаджені ними кошти з лютого по травень 2019 року перераховуються на спеціальні рахунки споживачів в "Ощадбанку" і можуть бути використані ними на свій розсуд.

"У цьому році на кінець опалювального сезону на рахунках наших клієнтів залишилося в рази менше коштів невикористаної субсидії, ніж у минулому році. Це пов'язано з введенням монетизації державної допомоги з 1 лютого 2019 року", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

З травня по 1 жовтня поточного року здійснюється переоформлення субсидій на літній (неопалювальний) період. "За запитами органів соціального захисту населення компанією передана інформація про наявність або відсутність боргу по 6,4 тис. особових рахунків клієнтів. Нагадаємо, що за наявності у споживача простроченої заборгованості в розмірі 340 гривень і більше, житлова субсидія на наступний період не призначається, поки споживач не сплатить борг або не укладе договір реструктуризації", - йдеться в повідомленні.

Субсидіантам, які не мають боргів за житлово-комунальні послуги, субсидія на наступний період призначається без подання нових заяв та декларації.

"Дізнатися про стан особового рахунку, наявності або відсутності боргу, споживач може в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, через мобільні додатки 104 Mobile або 104 Mobile Light, чат бот 7104ua в Viber, з допомогою смс на номер 7104 або за телефоном Контакт-центру компанії", - йдеться в повідомленні.