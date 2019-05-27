"Вінницягаз Збут" і "Ощадбанк" підписали субсидійний договір

17 травня 2019 року "Вінницягаз Збут" підписаний договір з АТ "Ощадбанк" про перерахування підприємству коштів субсидії, призначеної споживачам після 1 січня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба "Вінницягаз Збуту".

Наголошується, що до цих пір укладення договору перешкоджала вимога сплати банку 0,7% комісійної винагороди за відсутності для цього коштів у постачальника газу. Такі витрати закономірно покладені на Мінсоцполітики. Компанія очікує до кінця цього тижня надходження близько 13 млн гривень для оплати газу, спожитого субсидіантами в поточному році.

"Зараз банком проводиться перевірка реєстрів. Після цього субсидійні кошти будуть перераховані постачальнику газу. Нагадаємо, укладення даного договору між "Вінницягаз Збут" і "Ощадбанк" затягнулося до цього часу через неврегульованість на державному рівні питання сплати комісійної винагороди. За банківські послуги в процедурі монетизації "Ощадбанк" хотів утримати з ТОВ "Вінницягаз Збут" 0,7% комісійної винагороди від загальної суми перерахованих коштів субсидій. Такі витрати не були враховані урядом при формуванні розміру торговельної надбавки постачальника газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, при отриманні тарифних 19 копійок з кожного кубометра "Вінницягаз Збут" організує весь комплекс адмінпослуг за постачання газу клієнтам. Це збір коштів за поставлений газ, облік розрахунків в розрізі кожного споживача, організація роботи Контакт-центру та центрів обслуговування, друк і донесення рахунків за газ тощо.

"Іншого джерела доходів, крім торговельної надбавки, компанія не має. Зобов'язання до сплати комісійної винагороди у процедурі монетизації субсидії позбавило б підприємство можливості нормального виконання основних функцій", - пояснює директор "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Компанія сподівається, що після врегулювання всіх складових, механізм монетизації субсидії нарешті запрацює і принесе очікувані результати.