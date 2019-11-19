"Вінницягаз Збут": онлайн розрахунки за газ зросли вдвічі

З початку року майже 52 тис. побутових споживачів газу Вінницької області сплатили за газ онлайн. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого 2018 року. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Вінницягаз Збут".

"Для користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua поки доступні платіжні платформ iPay.ua, Portmone.com, MasterPass і EasyPay.ua. Крім того, оплатити газ можна через Приват24, Ощад24 і Pay.vn.ua", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що найчастіше споживачі газу Вінницької області користуються платіжною платформою Portmone.com. У поточному році з її допомогою здійснено майже 24 тис. платіжних операцій.

"З кожним роком популярність онлайн розрахунків зростає. Це зручно, швидко і надійно. Споживач може сплатити в будь-який зручний для нього час, прямо з будинку або офісу, без черг і зайвих переплат. В онлайн-розрахунках за газ комісія мінімальна, а то і взагалі відсутня", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

За словами прес-служби, на початок листопада Особистим кабінетом на сайті 104.ua користуються більше 92 тис. споживачів газу Вінницької області.

"Особистий кабінет - це багатофункціональна інтернет платформа з високим рівнем захисту персональних даних. Тут споживачі можуть дізнатися ціну газу, стан свого особового рахунку, суму до оплати, передати показання лічильника, завантажити та роздрукувати його рахунок, оплатити газ тощо. Крім того, для зручності клієнтів ТОВ "Вінницягаз Збут" функціонують і інші онлайн-сервіси. Зокрема, дистанційно вирішити газові питання можна за допомогою паблік облікового запису 7104.ua в Viber, а також мобільних додатків 104Mobile для смартфонів і 104MobileLight для iPhone", - йдеться в повідомленні.