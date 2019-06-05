"Вінницягаз Збут": у червні в області подорожчав газ

У червні для побутових споживачів газу Вінницької області вартість блакитного палива зросла до 8 758,52 гривень за тис. куб. м. Це майже на 5% більше ціни травня. Подорожчання пов'язане з підвищенням оптової ціни газу від НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє прес-служба "Вінницягаз Збуту".

"Новий підхід в ціновій політиці на газовому ринку введений з 1 травня урядом, НКРЕКП і "Нафтогазом". Кожен місяць ціна газу буде змінюватися в залежності від коливань вартості закупівлі енергоресурсу у оптового постачальника і тарифів на транспортування. Щомісяця "Нафтогаз" направляє на адресу ТОВ "Вінницягаз Збут" додаткові угоди про зміну ціни газу для побутових споживачів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами прес-служби, НКРЕКП замість загального тарифу на транспортування природного газу для "Укргтрансгазу" встановлено новий тариф на оплату вартості замовленої потужності, який фактично є абонплатою. У компанії повідомляють, що саме через зміни цих тарифів з 1 травня кожен регіон України отримує свою ціну газу для населення.

"При цьому в ціні газу знову залишилися незмінними тариф газорозподільної компанії і ставка "Вінницягаз Збут" як постачальника. Нагадаю, "Вінницягаз" як Оператор ГРМ отримує 9,39% від вартості кубометра, що становить 82 коп. Ставка "Вінницягаз Збут" становить лише 2,16 %, тобто майже 19 коп. від кінцевої ціни газу", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Клієнти компанії отримують інформацію про всіх складових ціни газу в рахунках за газ. Такі рахунки можна завантажити в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

"За даними Асоціації газового ринку України у травні дешевший газ для жителів столиці, а найдорожчим - для жителів Миколаївської області. У червні вищою буде ціна для споживачів газу Рівненській області, а найнижча - для Харкова. Порівняно з іншими регіонами ціна газу для жителів Вінниці та області трохи вище середньої", - йдеться в повідомленні.