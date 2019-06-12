"Вінницягаз Збут" досяг 98% розрахунків за газ

На 1 червня поточного року ТОВ "Вінницягаз Збут" забезпечило рекордно високий рівень розрахунків клієнтів за спожитий газ – 98 %. Це на 20 % більше, ніж на 1 червня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Від стану розрахунків споживачів залежать подальші розрахунки компанії з оптовим постачальником енергоресурсу, газотранспортними та газорозподільними підприємствами, а отже - стабільність поставок газу в регіоні", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що майже 90 % виручених коштів становить частка групи компаній "Нафтогаз". У свою чергу ТОВ "Вінницягаз Збут" залишається лише 2,35 % отриманих коштів. За період з січня по травень 2019 року компанією за поставлений газ сплачено оптовому постачальнику - НАК "Нафтогаз України" майже 1,85 млрд гривень.

"Високого рівня розрахунків за газ вдалося досягти завдяки комплексу заходів. Насамперед, споживачі газу все активніше використовують нові ефективні онлайн сервіси оплати. З їх допомогою сплачені кошти швидше надходять на рахунки газопостачальної компанії та відображаються на особовому рахунку споживача. Крім того, позитивної динаміки додає жорстка, але справедлива робота з боржниками", - говорить директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

За п'ять місяців поточного року компанією направлено неплатникам майже 83 тис. попереджень про припинення подачі газу. Це на 17 % більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Крім того, компанії довелося відключити від мереж газопостачання 7,7 тис. боржників.

Також в компанії відзначили, що 100 % розрахунків за поставлений газ не вдалося забезпечити через занижені урядом норми споживання для споживачів без лічильників і введених НКРЕКП обмежень на приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов.

"Аналіз ситуації, проведений фахівцями ТОВ "Вінницягаз Збут", показує, що в разі усунення допущених регуляторних помилок уряду і НКРЕКП, рівень оплати за газ досягне 99 %. Ще 1 % неплатежів пов'язаний з такими затримками в розрахунках клієнтів, на які компанія-постачальник вплинути не може - наприклад, неплатоспроможність боржника, відсутність спадкоємців тощо", - йдеться в повідомленні.