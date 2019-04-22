"Вінницягаз Збут": бюджетні установи області накопичують борги за газ

Бюджетні організації заборгували "Вінницягаз Збут" понад 2 млн гривень. У той же час, інші комерційні клієнти компанії станом на середину квітня заборгованості за газ не мають. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що ТОВ "Вінницягаз Збут" постачає блакитне паливо 2,7 тис. промислових підприємств регіону та 518 бюджетним організаціям.

"Промислові споживачі за перший квартал 2019 року використали понад 3,5 млн м куб. газу. При цьому забезпечили дисципліну в розрахунках. По закінченні опалювального сезону поточного року заборгованість за спожитий природний газ у даної категорії споживачів відсутня", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, по-іншому йде справа з споживачами бюджетної сфери. Установи й організації розраховуються за газ із затримками. При споживанні за перші три місяці поточного року природного газу в обсязі 3,63 млн куб. м на середину квітня бюджетна сфера заборгувала підприємству трохи більше 2 млн гривень.

"Основна причина затримки платежів - це досить тривала процедура тендерних закупівель та укладення договорів. У зв'язку з цим ТОВ "Вінницягаз Збут" чекає на погашення боргу до кінця квітня", - пояснює директор компанії Василь Сопільник.

Також у прес-службі відзначили, що в порівнянні з побутовими споживачами промислові підприємства і організації більш дисципліновані в питаннях оплати за спожитий газ. "Вінницягаз Збут" сподівається на поліпшення стану розрахунків з закінченням опалювального періоду та сезонним зменшенням споживання газу.