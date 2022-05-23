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"Вінницягаз Збут" дякує 305 тисячам клієнтів, які вчасно розрахувались за газ у квітні

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Понеділок 23 травня 2022 12:47
"Вінницягаз Збут" дякує 305 тисячам клієнтів, які вчасно розрахувались за газ у квітні Фото: газовий вентиль (УНІАН)

ТОВ "Вінницягаз Збут", що працює під брендом "ТВІЙ ГАЗЗБУТ", дякує 305 тисячам побутових клієнтів, які вже розрахувалися за використаний природний газ у квітні. Вчасна оплата за спожите – це підтримка економіки країни та реальна допомога державі під час війни.

"Ми вдячні усім клієнтам, які своєчасно здійснили оплату за газ. У квітні рівень розрахунків побутових споживачів сягнув 70%. Найкращі показники вчасних оплат – у Гайсинському, Погребищанському, Теплицькому, Бершадському та Шаргородському районах", – коментує директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

Разом з тим, наголошує керівник постачальної компанії, загальний борг побутових споживачів перед ТОВ "Вінницягаз Збут" наразі складає 362 млн гривень.

"Під час дії воєнного стану ми не припиняємо постачання природного газу боржникам і не стягуємо штрафи за невчасні розрахунки. Однак просимо не накопичувати борги та, по можливості, оплачувати рахунки за комунальні послуги. Нагадуємо, що розраховуватися за використане блакитне паливо потрібно кожного місяця до 25 числа", – зауважує Василь Сопільник.

Для тих, хто має заборгованість, ТОВ "Вінницягаз Збут" надає можливість укласти договір на реструктуризацію. Умови такого договору передбачають погашення накопиченого боргу частинами.

Укласти його можна у центральному відділені ТОВ "Віннницягаз Збут", що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23 або у районних відділеннях та точках контакту.

У першому кварталі 2022 року укладено 112 договорів реструктуризації на суму майже 1,1 мільйона гривень.

Нагадуємо, що заборгованість за житлово-комунальні послуги може стати причиною скасування субсидії на наступний опалювальний сезон.

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