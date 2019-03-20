"Вінницягаз" отримає близько 246 млн гривень збитків через занижений обсяг ВТВ

Тариф на розподіл природного газу ПАТ "Вінницягаз" є планово збитковим. За підсумками минулого року збитки компанії від розподілу газу досягли 286 млн гривень. З них 252 млн гривень, або 88% і склав дефіцит по виробничо-технологічних втрат (ВТВ). У поточному 2019 році компанія отримає прогнозовано ще мінус 333 млн гривень збитків, у тому числі 246 млн через занижені ВТВ. Про це повідомляє прес-служба "Вінницягазу".

"Виробничо-технологічні втрати є основним джерелом збитків для компанії. Згідно з чинним законодавством їх обсяги повинні щорічно затверджуватися Міненерговугіллям згідно з розрахунками газорозподільних компаній. Оператори ГРМ здійснюють такі розрахунки, керуючись наказами профільного міністерства. Востаннє обсяги ВТВ для операторів ГРМ затверджувалися в 2016 році. У листопаді 2015 року ПАТ "Вінницягаз" було надано Міністерству енергетики на затвердження розрахункові обсяги виробничо-технологічних втрат у розмірі 80,046 млн куб. м. Однак, Міненерго в грудні 2015 року без належних обґрунтувань затверджено для ПАТ "Вінницягаз" лише 47,878 млн куб. м, тобто на рівні 60% від потреби", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, цього обсягу не вистачає навіть на покриття втрат, які компанія відчуває під час транспортування природного газу газорозподільними мережами. Таким чином, в обсязі ВТВ з 2016 року не були враховані витрати на приведення газу до стандартних умов. Це підтверджено також розрахунками Асоціації газового ринку України.

"Через занижену вартістю газу для ВТВ в тарифі компанія змушена купувати в АТ "Укртрансгаз" послугу з балансування газу. Середня вартість цієї послуги в минулому році склала 11 434 гривень за тис. куб. м без ПДВ. Відповідно підприємство змогло б придбати лише 26 млн куб. м газу за кошти, закладені в тариф", - пояснює технічний директор ПАТ "Вінницягаз" Володимир Білаш.

При цьому, з 2016 року істотно зросли інші статті витрат. У прес-службі зазначили, що мінімальна заробітна плата зросла з 1378 гривень до 4173 гривень, вартість дизельного палива на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 гривень за літр до 28 гривень за літр станом на початок березня 2019 року. Індекс інфляції за той же період склав більше 35 %, а індекс цін виробників промислової продукції зріс більш ніж на 66 %.

"Державний Регулятор протягом останніх років послідовно формував нормативну базу, яка передбачає приведення обсягів природного газу до стандартних умов. Зокрема, вимога про таке приведення міститься в Кодексі газорозподільних систем, Законі України "Про ринок природного газу", типовому договорі на розподіл, а також типовому договорі поставки газу побутовим споживачам, інших нормативних актах у сфері нафтогазового комплексу. НКРЕКП нещодавно виступила з ініціативою зміни стандартних умов, відмови від "газпромівських" 20 градусів за Цельсієм до 0 градусів за Цельсієм, прийнятих у європейських країнах. Це дозволило практично нівелювати коефіцієнти для кінцевого споживача, які були близькі до одиниці", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі відзначили, що в 2015 році після прийняття закону "Про ринок природного газу" планувався перехід до оплати за газ в энергоединицах.

"Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов в цілому. Однак цього так і не сталося. На сьогодні оператори ГРМ опинилися в дискримінаційних умовах, зазнають збитків і змушені доводити на різних рівнях як необґрунтованість затверджених для них ВТВ, тарифу на розподіл природного газу, так і правомірність приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов", - йдеться в повідомленні.