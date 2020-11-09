"Вінницягаз": 73% споживачів області платять за доставку газу вчасно

Станом на 1 листопада поточного року близько 73% споживачів у Вінницькій області своєчасно платять за доставку газу. Це дозволило АТ "Вінницягаз" підготувати газові мережі регіону до опалювального сезону.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Клієнти АТ "Вінницягаз" розібралися з новим порядком розрахунків за розподіл газу, який введений з січня поточного року, та оплачують спожиті послуги вчасно. За 10 місяців поточного року повністю розрахувалися за доставку газу 73% споживачів, а це 332 тисячі клієнтів компанії. З них понад 36 тисяч споживачів вже розрахувалися до кінця поточного року. Тим самим вони зекономили свій час та кошти при сплаті банківської комісії.

"Компанія вдячна споживачам, які вчасно розраховуються за доставку газу, адже за рахунок тарифних засобів здійснюється обслуговування та утримання мереж, їх підготовка до зими, функціонування аварійно-диспетчерської та інших служб підприємства. Підтримується в цілодобовому режимі робота всіх технологічних процесів, що забезпечують надійність газорозподільної системи регіону, безперебійну і безаварійну доставку газу до кожного споживача. Це особливо важливо в опалювальний сезон", - пояснює комерційний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Антошко.

Разом з тим у компанії наголосили, що загальна сума заборгованості клієнтів АТ "Вінницягаз" за послуги розподілу газу досягла 29 млн гривень. При наявності боргу споживачу надсилається попередження. При відсутності реагування стягнення боргу здійснюється в судовому порядку. При цьому, крім суми боргу, боржник сплачує судові витрати.

"АТ "Вінницягаз" закликає споживачів не допускати нарощування боргів, розрахуватися за доставку газу, щоб спокійно насолоджуватися теплом і затишком в сезон низьких температур", - йдеться в повідомленні.