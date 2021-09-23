"Вінницягаз": 70% споживачів своєчасно платять за розподіл газу

"Загальна сума боргу перед компанією досягла 50 млн гривень. Це є причиною затримки фінансування технологічного процесу доставки газу та підготовки мереж до опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, за 8 місяців 2021 року за послугу розподілу газу повністю розрахувалися понад 316 тисяч споживачів Вінницької області. З них 20 тисяч клієнтів вже розрахувалися до кінця поточного року.

"Наша компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за послугу розподілу газу. Адже за рахунок тарифних коштів "Вінницягаз" здійснює утримання та обслуговування мереж, їх підготовку до опалювального сезону, забезпечує щоденне функціонування аварійно-диспетчерської та інших служб. Підтримує в цілодобовому режимі роботу всіх технологічних процесів, що забезпечують надійність газорозподільної системи регіону, безперебійну і безаварійну доставку газу до кожного споживача", - пояснює комерційний директор АТ" Вінницягаз " Олександр Товмач.

У прес-службі розповіли, що із загальної суми боргу споживачів у 50 млн гривень: 36 млн гривень - борг побутових споживачів, 10 млн - підприємства ТКЕ, 2,5 млн – промислові компанії, 1,5 млн-бюджетні організації.

"АТ" Вінницягаз " змушене стягувати заборгованість у примусовому порядку. Так, за 8 місяців поточного року боржникам направлено понад 150 тисяч досудових попереджень. При відсутності реагування стягнення боргу здійснюються в судовому порядку. Крім суми боргу таким споживачам доведеться заплатити ще судові витрати і виконавчий збір. Ризикують неплатники втратити субсидію. Крім того, можуть залишитися без газопостачання", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що з 20 серпня 2021 року, відповідно до Закону України №1657-IX, знято мораторій на припинення надання комунальних послуг споживачам, які мають заборгованість. Заборона на відключення діятиме тільки в регіонах, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

"Отже, АТ "Вінницягаз" закликає клієнтів не накопичувати борги і своєчасно оплачувати послугу розподілу газу - до 20 числа кожного місяця, в якому отримуєте послугу. У свою чергу Оператор ГРМ подбає про належний стан мереж, доставку газу до кожного споживача 24/7", - йдеться в повідомленні.