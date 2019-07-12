"Вінницягаз": 58 тис. споживачів отримали рахунки за червень згідно переданих показань

Тільки 13% клієнтів АТ "Вінницягаз" вчасно передали показання лічильників газу за червень. Вони будуть платити за послугу розподілу згідно з поточними показниками лічильника. Всі інші споживачі отримають платіжки з розрахунковими обсягами. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для того, щоб платити за газ за поточними показниками лічильника, клієнти повинні своєчасно передати показання власного лічильника газу в АТ "Вінницягаз". Зараз споживачам доступні шість методів зв'язку з газорозподільною компанією. В тому числі, програми для смартфонів на Android і iOS", - йдеться в повідомленні.

У разі, якщо клієнт АТ "Вінницягаз" не передав показання лічильника газу або передав їх не вчасно, нарахування будуть здійснені на рівні планового місячного обсягу споживання. При цьому враховується група споживання та спожиті клієнтом кубометри в попередні періоди. Ситуація ускладнюється, якщо споживач не передає дані систематично, протягом кількох місяців поспіль.

"Фахівці "Вінницягаз" мають право здійснювати контрольне зняття показань лічильника газу для контролю та перевірки даних. У свою чергу споживачі повинні забезпечити доступ представника газорозподільної компанії до вузла обліку газу для зняття показань", - відзначає комерційний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Антошко.

У прес-службі зазначили, що для зручності передачі показань лічильників "Вінницягаз" функціонують цілий ряд онлайн-сервісів обміну даними. Це Особистий кабінет на сайті 104.ua, чат бот 7104ua в Viber, мобільні додатки 104 Mobile і 104 Mobile Light, смс на номер 7104, голосове меню IVR, Контакт-центр компанії за телефонами 067-01- 10-104, (0432) 509-104.

"За червень місяць поточного року дистанційними сервісами передали дані понад 58 тис. споживачів газу Вінницької області. Майже всі названі сервіси, за винятком Контакт-центр компанії, що працюють цілодобово, без вихідних. Контакт-центр приймає телефонні дзвінки щодня з 8:00 до 20:00 години", - йдеться в повідомленні.