"Вінницягаз": 47% лічильників визнано непридатними після повірки

"Щорічно у Вінницькій області близько 35 тисяч вузлів обліку газу проходять планову повірку. За сім місяців поточного року АТ "Вінницягаз" передав на державну повірку майже 18 тисяч вузлів обліку газу", - йдеться в повідомленні.

В результаті придатними для використання визнані майже 9,5 тисяч приладів. У той же час 8,4 тисяч лічильників визнані такими, що не підлягають подальшій експлуатації та ремонту. Вони будуть замінені АТ" Вінницягаз " за рахунок тарифу на послугу розподілу газу.

Кількість вузлів обліку газу, які Оператор ГРМ може замінити за тарифні кошти, щорічно визначає НКРЕКП.

"Згідно з планом розвитку АТ "Вінницягаз" на 2021 р.передбачено 24 млн грн. інвестицій для заміни 12,8 тис.непридатних лічильників газу та 4,1 млн грн. для формування обмінного фонду побутових вузлів обліку", - говорить технічний директор АТ" Вінницягаз " Ігор Дорошенко.

У прес-службі зазначили, що повірка, ремонт і заміна газових лічильників здійснюються за рахунок плати за розподіл природного газу. Отже, надання цих послуг залежить від своєчасних розрахунків споживачів.