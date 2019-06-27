"Вінницягаз": 25% підприємств облаштовані засобами дистанційної передачі даних

Майже 25% непобутових споживачів газу Вінницької області облаштували комерційні вузли обліку засобами дистанційної передачі даних в автоматичному режимі. Інші суб'єкти господарювання все ще зволікають з виконанням вимог державного регулятора. Про це повідомляє прес-служба "Вінницягаз".

"З переходом на добове балансування ринку газу, яке стартувало 1 березня поточного року, обладнання дистанційної передачі даних вкрай необхідно для забезпечення щоденного прогнозування обсягів споживання газу в регіоні. Після установки приладів інформація про обсяги спожитого газу щодня передається Оператору ГРМ в автоматичному режимі", - йдеться в повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, значна частина підприємств, які не встановили обладнання, все ще продовжують передавати інформацію про споживання газу в ручному режимі.

"Щоранку до 10 годин фахівці "Вінницягаз" усіма можливими способами - по телефону, електронній пошті, СМС-повідомленнями або Viber - намагаються отримати дані з 8,1 тис. вузлів обліку газу, що знаходяться в розпорядженні 4,8 тис. споживачів. Досить часто зв'язатися з представниками компаній проблематично. Це значно ускладнює процес занесення даних, зведення балансу газу та прогнозу споживання на наступну добу", - пояснює комерційний директор "Вінницягаз" Володимир Антошко.

На 1 червня поточного року вимога встановлення модемів дистанційної передачі залишається актуальним для близько 1,5 тис. підприємств і організацій Вінницької області. З них майже 350 вже встановили обладнання. Решта, за словами прес-служби, не поспішають. Більшою мірою підприємці вже отримали технічні завдання.

Технічне завдання та консультації по установці засобів дистанційної передачі даних можна отримати у Центрах обслуговування клієнтів або в Контакт-центрі ПАТ "Вінницягаз". Вимоги до обладнання та зразки документів - у вільному доступі на сайті компанії.

"Листи-повідомлення з роз'ясненням процедури і відповідальності за невиконання норм закону неодноразово направлялися компанією всім непобутових споживачів. Юридичні особи можуть придбати прилади дистанційної передачі даних у цілого ряду постачальників на ринку", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що вимога установки засобів дистанційної передачі даних для непобутових споживачів введена НКРЕКП з листопада 2015 року, і повинна була бути виконана в термін до 1 травня поточного року. 17 травня 2019 року Державним регулятором скасовано вимогу встановлення засобів дистанційної передачі даних для споживачів з лічильниками G1.6-G6 (споживання менше 10 тис. М куб. На рік). Тим самим пом'якшені умови для 3,3 тис. підприємців регіону.