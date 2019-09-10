"Вінницягаз": 16 виробників тепла досі не мають постачальника газу

Станом на 10 вересня у Вінницькій області налічується 16 виробників тепла, які не включені до реєстру ні одного з постачальників природного газу. Згідно із законодавством, АТ "Вінницягаз" не має права здійснювати доставку газу таким споживачам. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У Вінницькій області налічується 16 виробників тепла, які не включені до реєстру споживачів газу ні одного постачальника. Тому вони не мають права здійснювати споживання природного газу до газорозподільної системи, а АТ "Вінницягаз" - здійснювати доставку газу для таких компаній", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що зараз мова йде про:

1) ДП "ТКЕ Маяк" ПРАТ "Вінницький завод "Маяк"";

2) ДП "Альтернативна теплова енергія КП "Вінницяобленерго";

3) КП "Теплоенергетик";

4) МКП "Енергоресурс";

5) "Вінницький фінансово-економічний університет";

6) Іллінецький державний аграрний коледж;

7) ПТУ № 21 м. Калинівка;

8) Вінницький коледж НУХТ;

9) Чернятинський коледж ВНАУ;

10) ДНЗ ТОВ "Вінницький агрегатний завод";

11) ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України №86";

12) ОСББ "Атлант 36";

13) ОСББ "Пирогово 39";

14) ОСББ "Подолянка-7";

15) ОСББ "Престиж 2015";

16) ОСББ "Оберіг".

"Внесені в минулому році зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу давати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія повинна буде припинити доставку газу таким компаніям, - говорить комерційний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Антошко. - Ми сподіваємося, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватися до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу".

У прес-службі також повідомили, що за дорученням постачальника газу АТ "Вінницягаз" повинна буде припинити газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, що здійснюють надання важливих суспільних послуг, а також виробників теплової енергії для потреб споживачів або підприємств, установ, організацій. Органи місцевого самоврядування, власники підприємств до початку опалювального сезону повинні прийняти всі можливі заходи, щоб виробники тепла для потреб населення були включені до реєстру ПСО-постачальника природного газу.

"Чинне нині законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть під час опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортных і теплогенеруючих організацій, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного рівня", - йдеться в повідомленні

АТ "Вінницягаз" вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області Офіс Президента України, Раду національної безпеки і оборони, Кабінет Міністрів України, НКРЕКП, органи місцевого самоврядування і виконавчої влади.

"Минулого року Кабміном було видано розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р "Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. В цьому році відповідних рішень уряду ще не прийнято. В минулому році у Кривому Розі 800 тис. споживачів тепла залишилися без опалення в кінці листопада і вийшли на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення, вдалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.