Винниковская табачная фабрика требует ГБР и ОГПУ разблокировать работу предприятия

Как отмечают в компании, из-за этих действий фабрика не может работать уже пять последних месяцев.

"БЭБ именно не понимает, что ищет и что хочет найти, и ничего противозаконного не находит. Особенно сокрушительными и убыточными для фабрики стал последний месяц, когда БЭБ, опираясь на новое определение суда, уничтожает предприятие, его многодесятилетнюю наработку и репутацию", - заявляет компания.

В компании также добавляют, что в этом году предприятие планировало уплатить в бюджеты всех уровней более 8,5 млрд гривен. Но этот план сорвали.

Учитывая это, предприятие требует перезагрузить деятельность Бюро экономической безопасности Украины и немедленного вмешательства в эту ситуацию ГБР и Офис генерального прокурора Украины.