В Винницкой области нашли обломки российской ракеты "Калибр" (фото)

Обломки российской крылатой ракеты морского базирования "Калибр" нашли в Винницкой области после массированного обстрела 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Обломки крылатой ракеты морского базирования "Калибр", найденные в Винницкой области 10.02.23, после массированного ракетного удара российских оккупантов", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Напомним, вчера российские войска выпустили 71 крылатую ракету во время массированной атаки по Украине. Силы ПВО уничтожили 61 из них.

РБК-Украина сообщало все подробности сегодняшней массированной атаки.

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