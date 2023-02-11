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В Винницкой области нашли обломки российской ракеты "Калибр" (фото)

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винницкая область, Суббота 11 февраля 2023 15:05
В Винницкой области нашли обломки российской ракеты "Калибр" (фото) Фото: В Винницкой области нашли обломки российской ракеты "Калибр" (скрин Youtube)
Автор: Руслан Гаращенко

Обломки российской крылатой ракеты морского базирования "Калибр" нашли в Винницкой области после массированного обстрела 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Обломки крылатой ракеты морского базирования "Калибр", найденные в Винницкой области 10.02.23, после массированного ракетного удара российских оккупантов", - говорится в сообщении Воздушных сил.

В Винницкой области нашли обломки российской ракеты &quot;Калибр&quot; (фото)

Фото: обломки российской ракеты "Калибр" в Винницкой области (t.me/kpszsu)

Напомним, вчера российские войска выпустили 71 крылатую ракету во время массированной атаки по Украине. Силы ПВО уничтожили 61 из них.

РБК-Украина сообщало все подробности сегодняшней массированной атаки.

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