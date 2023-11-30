Винные холодильники HAIER: подчеркните вкус любимых напитков

Бренд Haier, один из крупнейших производителей бытовой техники в мире, представил новую для рынка Украины серию винных шкафов, которые значительно облегчают хранение вина, подчеркивают его вкус и поддерживает оптимальную температуру. Они стали обязательным элементом интерьера для любителей вина.

Только 1% имеющихся на рынке вин могут храниться годами, более 90% бутылок должны быть употреблены в течение года. В домашних холодильниках их можно хранить всего две недели. Однако винные шкафы Haier продлевают срок хранения любимых напитков. Например, при хранении напитков в горизонтальном положении пробка постоянно контактирует с ними и не высыхает. А в зависимости от выбранной модели, одновременно в шкафу можно хранить от 42 до 247 бутылок.

Винные шкафы украшены рядом современных функций. Например, у них предусмотрены отдельные температурные зоны для разных видов вин. Так, для красного вина с насыщенным ароматом есть возможность выставить рекомендованную температуру от +13°C до +20°C, для белого от +9°C до +12°C, а для Prosecco от +5°C до +8°C. Чтобы в винном холодильнике не было лишних запахов, он оборудован угольным фильтром, а УФ-фильтр на дверце защищает бутылки от воздействия солнечного света.

Условия в винных шкафах имитируют профессиональные винные погреба. Помогает в этом запатентованная технология Haier — антигравитационная система потока воздуха Natural Airflow System. Благодаря точным датчикам вентилятор и компрессор работают вместе для поддержания влажности на уровне 50–70%. Если дверца заперта неплотно, система подаст звуковой сигнал.

Чтобы после транспортировки лучше раскрылись вкус и аромат, напиток должен стабилизироваться. Компрессор винного шкафа оснащен антивибрационной системой, которая снижает шум и вибрацию до минимума, обеспечивая бутылкам идеальные условия хранения. Дополнительно вибрацию уменьшают и выдвижные полочки из дерева. Кстати, такие полки еще и выглядят эстетично, как и 3D-освещение, ярко подсвечивающее бутылки и при этом потребляющее минимум электроэнергии.

Управлять холодильником удобно через интуитивно понятную панель. Более того: это можно делать даже дистанционно, через мобильное приложение. hOn. С функцией "Scan your wine" можно даже сфотографировать этикетку на бутылке и получить информацию о винограднике, сорте винограда и годе производства напитка.

Если вы не можете вообразить вечер пятницы без бокала любимого напитка, винные шкафы от Haier — именно то, что вам нужно!

О компании Haier

Haier – компания, которая уже 14 лет лидирует на глобальном рынке бытовых товаров и предлагает широкий ассортимент продуктов, включая холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, микроволновые печи и многое другое.

Присутствуя на более чем 200 рынках, Haier создал более 100 000 рабочих мест по всему миру. Компания постоянно инвестирует в исследования и разработки, чтобы предлагать своим клиентам новейшие технологии и дизайн.