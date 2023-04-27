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Истребители будут сдерживать РФ, а не провоцировать. Кулеба призвал к передаче F-16

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Истребители помогут сдерживать российскую агрессию. Пора союзникам сделать соответствующий шаг и передать нашим воинам F-16.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Как отметил Кулеба, ранее союзники боялись спровоцировать Россию передачей Украине артиллерии, РСЗО, ПВО, танков и ракет дальнего радиуса действия. В то же время, помощь нашим воинам так и не привела к эскалации конфликта.

"Истребители F-16 также не сделают этого (не приведут к эскалации, - ред.). Предоставление Украине F-16 будет сдерживать Россию, а не "провоцировать" ее. Пора сделать этот шаг", - написал Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, ВСУ в будущем получат от союзников авиацию, однако для начала партнеры должны сделать подсчеты и решить, кто сколько самолетов готов передать.

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