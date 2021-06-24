Вініри на зуби: скільки коштує голлівудська усмішка

Вінірінг – швидкий та дієвий спосіб прибрати всі естетичні вади зубів. Десятки тисяч українців вже оцінили плюси вінірів. Тим, хто збирається встановлювати ці мікропротези, консультанти стоматології 32 Dent розповіли про їхні особливості.

У зоні посмішки зуби знаходяться під прицілом поглядів - це 10 верхніх і 8 нижніх зубів: будь-який їх дефект помітний. Тому естетичне благополуччя передніх зубів не менш важливо, ніж їх здоров'я. Більшість зовнішніх вад зубної емалі зможуть усунути вініри.

Вініри - альтернатива коронок і брекетів

Голлівудські вініри – найтонші накладки на зовнішню поверхню та ріжучий край передніх зубів, які фіксуються на емалі за допомогою стоматологічного клею. Мікропротези виготовляються швидко, встановлюються безболісно, ефект помітний відразу, не потрібно чекати роками, як при використанні брекетів. Та й ціна віннірів у Києві порівнянна з керамічними коронками, завдяки чому голлівудські накладки стають дедалі популярнішими.

Винахід не новий: в Голлівуді накладки використовувалися ще в 30 - 40-х роках минулого століття. Однак мікропротези тоді та зараз – дві великі різниці. Старі пластинки були настільки товстими, що непогано виглядали на зубах акторів хіба що з екрану в кінотеатрі. Сучасні зубні вініри мають товщину до 0,5 мм - це тонше людського нігтя , вони з вигляду нічим не відрізняються від природних зубів .

Показання до установки вінірів

Якщо узагальнено, то вінірінг допомагає усунути більшість естетичних проблем передніх зубів, крім сильного викривлення та порушень прикусу.

Дефекти, які приховують вініри:

тьмяна або пожовкла емаль, "тетрациклінові" зуби – проблеми, які не вирішують відбілювання або професійна чистка;

незначна кривизна або розворот зубів;

вікові зміни емалі;

сколи та тріщини;

діастеми і треми - помітні щілини між зубами;

клиновидний дефект;

короткі зуби;

стоншена та стерта зубна емаль.

Обмеження до використання мікропротезів

У вінірінга, як і інших видів протезування, є і протипоказання. Вініри на зуби не встановлюються пацієнтам з бруксизмом і патологічною стираємістю зубів. Немає сенсу використовувати мікропротези людям, які займаються травматичними видами спорту і мають звички відкривати пляшки зубами, гризти нігті і т. п.

Стоматологи не встановлюють вініри дітям і підліткам, а радять почекати , поки щелепи остаточно сформуються. Рекомендований вік - починаючи з 23 - 24 років і далі без вікових обмежень.

Вінірові варіації: види голлівудських накладок

Вініри, які застосовуються сьогодні в стоматології, відрізняються за матеріалом, з якого виготовлені. Є три види мікропротезів: композитні, керамічні та цирконієві.

Композитні накладки хороші тим, що створюються прямо в роті пацієнта - це називається "прямий спосіб установки". Однак такі вініри -найгрубіші та недовговічні: служать до 5 років.

Цирконієві та керамічні вініри виготовляються в зуботехнічній лабораторії, а потім фіксуються на зубах пацієнта. За функціональністю і зовнішнім виглядом максимально схожі з зубною емаллю. Це найдовговічніші мікропротези: розраховані на 10 - 15 років використання.

Люмініри - ультратонкі вініри

Окремий вид накладок-мікропротезів – люмініри. По суті, це керамічні вініри, тільки дуже тонкі – завтовшки всього 0,1 мм. Для установки цих пластинок навіть обточувати емаль не потрібно: найтонші накладки виглядають натурально, не видаються вперед на тлі зубного ряду.

Ціна вінірів у Києві

Вартість вінірингу залежить від типу установки і виду мікропротезів. Самі бюджетні – композитні накладки, які створюються прямим способом. Вироби з кераміки і діоксиду цирконію в 1,5 - 2 рази дорожче: ціна вінірів у Києві складає 5,5 - 7 тис. грн. Вартість люмінірів ще вище - в середньому 8 - 8,5 тис. грн.

Хочете реставрувати зуби за допомогою вінірів, приходьте на консультацію в стоматологію – лікар допоможе визначитися з видом мікропротезів, розрахує вартість вініринга і складе план реставрації зубів.