Вингер "Тампы-Бэй" с хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Россиянин сыграл ключевую роль в выездном поединке с "Филадельфией" (6:3). Он забросил три шайбы в ворота Самуэля Эрссона.

В первом периоде "Лайтнинг" открыли счет усилиями Пойнта. Далее за дело взялся Кучеров, завершив из правой зоны вбрасывания затяжную атаку "Тампы-Бэй". А на старте второй 20-минутки российский вингер забил с близкого расстояния в большинстве.

"Флайерс" попыталось вернуться в игру с голами Эткинсона и Драйсдейла. Впрочем, вскоре Иссимонт воспользовался очередным численным преимуществом "молний". На старте финального периода Йорк подарил "Филадельфии" надежду, но в последние минуты основного времени Хэйгл и Кучеров расписались в пустых воротах хозяев.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Далласа" Роопе Хинц и вратарь "Эдмонтона" Стюарт Скиннер. Финн дублем и ассистом приложился к победе над "Детройтом" (5:4). В свою очередь голкипер оформил 27 сэйвов в противостоянии с "Коламбусом" (4:1).

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