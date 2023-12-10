RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вингер "Тампы-Бэй" с дублем и ассистом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Никита Кучеров набрал 3 пункта против "Кракен" (facebook.com/lightningnhl)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил крайнего нападающего "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никиту Кучерова первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Россиянин приложился к нелегкой победе над "Сиэтлом" (4:3 ОТ). Он забросил две шайбы, в том числе победную в дополнительной пятиминутке, а также отдал результативную передачу на Пола.

"Молнии" открыли счет в середине первого периода усилиями Сирелли. Под занавес же стартовой 20-минутки Кучеров из "пятака" завершил атаку гостей. Но с голами Бьоркстранда и Олексяка во втором периоде "Кракен" вернулись в игру.

В третьей же 20-минутке "Сиэтл" вообще вышел вперед усилиями лидера команды Макканна. Впрочем, благодаря трехходовке Кучеров-Сирелли-Пол "Тампа-Бэй" перевела игру в овертайм. А там российский вингер в касание переправил шайбу за спину Даккорда.

В топ-тройку звезд также попали вратарь "Вашингтона" Чарли Линдгрен и нападающий "Бостона" Давид Пастрняк. Голкипер первым оформил 31 сэйв и завершил с шатаутом разгром "Рейнджерс" (4:0). А звезда "Брюинз" оформил дубль и ассисты против "Аризоны" (5:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей