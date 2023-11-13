Вингер "Сан-Хосе" снова получил на орехи, форвард "Далласа" насыпал нахалу: драки вечера НХЛ

Матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в Сент-Поле и Анахайме не обошлись без стычек хулиганов. Ветераны "Даллас Старз" и "Анахайм Дакс" дали взбучку младшим оппонентам.

В штате Миннесота потасовка завязалась под занавес первого периода, когда местные "Уайлд" уже "горели" гостям из Техаса (1:3). Форвард хозяев Коннор Дьюар грязно сыграл против 34-летнего нападающего "Старз" Крэйга Смита.

Опытный хоккеист решил в долгу не оставаться. Он быстро вызвал младшего на десять лет соперника на поединок. Сначала Смит уклонился от удара Дьюара, а затем провел серию своих и повалил канадца на лед. Оба получили по 5 минут штрафа.

В Калифорнии же нападающий Дживани Смит решил проучить опытного Сэма Каррика за зрелищный хит против такого же ветерана Райана Карпентера. Он сумел быстро сбить шлем из оппонента, но акцентированно пробить в голову так и не смог.

Каррик уклонился от выпада в голову, "прописал" Смиту по спине и продемонстрировал, как нужно попадать в цель в подобных дуэлях. На льду оказались оба, но Смит, как и в недавней в потасовке с нападающим "Филадельфии" Николя Делорье проиграл "по очкам". Еще и получил 5+2 за роль инициатора драки.