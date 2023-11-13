ua en ru
Пн, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вингер "Сан-Хосе" снова получил на орехи, форвард "Далласа" насыпал нахалу: драки вечера НХЛ

Понедельник 13 ноября 2023 14:53
UA EN RU
Вингер "Сан-Хосе" снова получил на орехи, форвард "Далласа" насыпал нахалу: драки вечера НХЛ Фото: Крейг Смит и в 34 года готов разобраться с молодыми драчунами (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в Сент-Поле и Анахайме не обошлись без стычек хулиганов. Ветераны "Даллас Старз" и "Анахайм Дакс" дали взбучку младшим оппонентам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

В штате Миннесота потасовка завязалась под занавес первого периода, когда местные "Уайлд" уже "горели" гостям из Техаса (1:3). Форвард хозяев Коннор Дьюар грязно сыграл против 34-летнего нападающего "Старз" Крэйга Смита.

Опытный хоккеист решил в долгу не оставаться. Он быстро вызвал младшего на десять лет соперника на поединок. Сначала Смит уклонился от удара Дьюара, а затем провел серию своих и повалил канадца на лед. Оба получили по 5 минут штрафа.

В Калифорнии же нападающий Дживани Смит решил проучить опытного Сэма Каррика за зрелищный хит против такого же ветерана Райана Карпентера. Он сумел быстро сбить шлем из оппонента, но акцентированно пробить в голову так и не смог.

Каррик уклонился от выпада в голову, "прописал" Смиту по спине и продемонстрировал, как нужно попадать в цель в подобных дуэлях. На льду оказались оба, но Смит, как и в недавней в потасовке с нападающим "Филадельфии" Николя Делорье проиграл "по очкам". Еще и получил 5+2 за роль инициатора драки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Фальстарт. Была ли "ошибкой" новость РФ об отходе из Херсонской области: мнение эксперта
Фальстарт. Была ли "ошибкой" новость РФ об отходе из Херсонской области: мнение эксперта
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом