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Вінгер "Сан-Хосе" знову отримав на горіхи, форвард "Далласа" всипав нахабі: бійки вечора НХЛ

Понеділок 13 листопада 2023 14:53
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Вінгер "Сан-Хосе" знову отримав на горіхи, форвард "Далласа" всипав нахабі: бійки вечора НХЛ Фото: Крейг Сміт і в 34 роки готовий розібратися з молодими забіяками (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги в Сент-Полі та Анахаймі не обійшлися без сутичок хуліганів. Ветерани "Даллас Старз" і "Анахайм Дакс" дали прочухана молодшим опонентам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

У штаті Міннесота бійка зав'язалася під завісу першого періоду, коли місцеві "Вайлд" уже "горіли" гостям із Техасу (1:3). Форвард господарів Коннор Дьюар брудно зіграв проти 34-річного нападника "Старз" Крейга Сміта.

Досвідчений хокеїст вирішив свого не попускати. Він швидко викликав молодшого на десять років суперника на двобій. Спершу Сміт ухилився від удару Дьюара, а потім провів серію своїх і таки повалив канадця на лід. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу.

Натомість у Каліфорнії нападник Джівані Сміт вирішив провчити досвідченого Сема Карріка за видовищний хіт проти такого ж ветерана Раяна Карпентера. Він зумів швидко збити шолом із опонента, але акцентовано пробити в голову так і не зміг.

Натомість Каррік ухилився від випаду в голову, "прописав" Сміту по спині та продемонстрував, як треба влучати в ціль у таких дуелях. На льоду опинилися обоє, але Сміт, як і нещодавно в бійці з нападником "Філадельфії" Ніколя Делор'є програв "за очками". Ще й отримав 5+2 за роль ініціатора бійки.

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