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Вингер "Рейнджерс" с дублем и ассистом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Крис Крайдер набрал три пункта против "Брюинз" (twitter.com/NYRangers)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил крайнего нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Криса Крайдера первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Опытный вингер принял участие в перестрелке с "Бостоном" (7:4). Он забросил две шайбы и записал в свой актив одну результативную передачу.

После гола Бонино в дебюте Крайдер удвоил преимущество "Рейнджерс" в середине первого периода. В большинстве нападающий сыграл на добивании после броска Густафссона с дистанции. Впрочем, "Брюинз" быстро оформили две шайбы в ответ.

Однако еще до завершения первой 20-минутки "синерубашечников" снова вывел вперед Крайдер. В этот раз американец реализовал выход 1 в 0 во время контратаки "Нью-Йорка" в меньшинстве. Фестиваль голов продолжился дальше – Виси, Миллер, Питлик и Панарин обеспечили победу "Рейнджерс".

В топ-тройку звезд также попали вратарь "Филадельфии" Самуэль Эрссон и центрфорвард "Нью-Джерси" Нико Хишир. Шведский голкипер парировал 25 бросков и завершил шатаутом противостояние с "Нью-Йорк Айлендерс" (1:0 Б). В свою очередь швейцарец голом и ассистом приложился к победе над "Баффало" (7:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне вингер "Тампы-Бэй" Кучеров возглавил список звезд с шестью пунктами против "Каролины".

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