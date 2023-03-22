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Вингер "Нэшвилла" с четырьмя очками возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Люк Эванджелиста оформил дубли шайб и ассистов (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги признали крайнего нападающего "Нэшвилл Предаторз" Люка Эванджелисту лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Дебютант сезона приложился к четырем из семи шайб "Предаторз" в противостоянии с "Баффало" на выезде (7:3). Канадец оформил два гола и отдал 2 результативных передачи.

Звездным временем Эванджелисты стал второй период. Сначала вингер помог отличиться Новаку. А в середине 20-минутки он в течение минуты забросил две шайбы. Сначала канадский нападающий из правой зоны вбрасывания переиграл вратаря, а затем в контратаке "Нэшвилла" разобрался с Андерсоном на "пятаке". Впоследствии Эванджелиста еще и ассистировал Макдоне.

Итоговый результат не сильно изменил турнирное положение команд. Ни "Баффало", ни "Нэшвилл" пока не проходят в плей-офф. "Сейбрз" отстают на 7 очков от топ-4 Атлантического дивизиона, а у "Предаторз" 5 пунктов дефицита от четверки лучших команд Центрального дивизиона.

В топ-3 звезд вечера также попали вратарь "Миннесоты" Филипп Густавссон и альтернативный капитан "Нью-Йорк Айлендерс" Кэл Клаттербак. Голкипер совершил 47 сэйвов, что стало лучшим показателем в карьере, в поединке против "Нью-Джерси" (2:1 ОТ). В свою очередь вингер островитян оформил дубль и отдал ассист в противостоянии с "Торонто" (7:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

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