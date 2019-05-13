Вінгер "Маріуполя" став кращим гравцем 28 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга визнала півзахисника "Маріуполя" Олександра Зубкова кращим гравцем 28 туру чемпіонату України. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Зубков забив другий м'яч у ворота ФК Львів (2:0), що дозволило команді Бабича вийти на четверте місце УПЛ.

Зазначимо, що Зубков обійшов таких претендентів на звання кращого футболіста туру, як воротар "Зорі" Микита Шевченко, форвард "Динамо" Назарій Русин, захисник "Арсеналу-Києва" Сергій Вакуленко та хавбек "Зорі" Сілас.

У поточному сезоні Зубков зіграв в 19 матчах у всіх турнірах за "Маріуполь" і забив 7 м'ячів.

Нагадаємо, півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков визнаний кращим футболістом української Прем'єр-ліги у квітні.