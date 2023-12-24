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Вингер "Флориды" вырубил первым ударом, защитник "Баффало" пошел на месть: драки вечера НХЛ

Санрайз, Воскресенье 24 декабря 2023 12:36
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Вингер "Флориды" вырубил первым ударом, защитник "Баффало" пошел на месть: драки вечера НХЛ Фото: Через мгновение Уилл Кайлл и Эрик Джонсон окажутся на льду (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорцив

Поклонники клюшки с шайбой получили порцию новых стычек на льду из Национальной хоккейной лиги даже в канун Рождества.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

Во флоридском Санрайзе ситуация обострилась в середине стартового периода. Нападающий местных "Пантерз" Райан Ломберг устроил спарринг с вингером "Вегаса" Киганом Колесаром.

Длительной потасовки не получилось. Хозяин льда "гостеприимно" отправил оппонента на лед одним точным ударом – правой рукой в челюсть. Рефери драчунам дали по 5 минут штрафа. Колесар, однако, до финальной сирены на площадку больше не выходил.

В Нью-Йорке защитник "Баффало" Эрик Джонсон решил вступиться за партнера по команде Райана Джонсона. В роли баламута выступил молодой нападающий "Рейнджерс" Уилл Кайлл.

Хозяин отправил первого Джонсона в борт, а затем вынужден был сойтись на кулаках со вторым. Защитник "Сейбрз" выбросил шквал ударов на Кайлли, но тот удержался на ногах. А затем провел несколько выпадов в ответ и упал с соперником на лед. Инициатор получил 5-минутный штраф, а вот Джонсон был удален до конца игры.

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