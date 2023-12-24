Вінгер "Флориди" вирубав першим ударом, захисник "Баффало" пішов на помсту: бійки вечора НХЛ

Шанувальники ключки з шайбою отримали порцію нових сутичок на льоду з Національної хокейної ліги навіть напередодні Різдва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У флоридському Санрайзі ситуація загострилася в середині стартового періоду. Нападник місцевих "Пантерз" Раян Ломберг влаштував спаринг із вінгером "Вегаса" Кіганом Колесаром.

Тривалої бійки не вийшло. Господар льоду "гостинно" відправив опонента на лід одним влучним ударом – правою рукою в щелепу. Рефері забіякам дали по 5 хвилин штрафу. Колесар, однак, до фінальної сирени на майданчик більше не виходив.

Натомість у Нью-Йорку оборонець "Баффало" Ерік Джонсон вирішив заступитися за партнера по команді Раяна Джонсона. У ролі баламута виступив молодий нападник "Рейнджерс" Вілл Кайлл.

Господар відправив першого Джонсона в борт, а потім змушений був зійтися на кулаках із другим. Захисник "Сейбрз" викинув шквал ударів на Кайллі, але той втримався на ногах. А потім провів кілька випадів у відповідь і впав із суперником на лід. Ініціатор отримав 5-хвилинний штраф, а от Джонсона вилучили до кінця гри.