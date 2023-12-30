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Вингер "Детройта" избил обидчика, защитник "Коламбуса" нокаутировал хулигана: драки вечера НХЛ

Суббота 30 декабря 2023 12:58
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Вингер "Детройта" избил обидчика, защитник "Коламбуса" нокаутировал хулигана: драки вечера НХЛ Фото: Эрик Гудбрансон отправил на лед Симона Бенуа (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Поклонники кулачных боев на ледовых аренах получили желаемое в двух матчах регулярного первенства Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

Первая потасовка вспыхнула в Нэшвилле. Толкотня под воротами "Предаторз" между хоккеистами местной команды и гостями из Детройта переросла в спарринг защитника "Нэшвилла" Романа Йоси и нападающего "Ред Уингз" Алекса Дебринкэта.

Швейцарец спровоцировал звезду "Детройта" на поединок. Впрочем, скоро хозяину льда было не до смеха. Дебринкэт надавал хороших пинков оппоненту. Йоси упал наземь, а от дальнейшего избиения ветерана спасли рефери. Оба драчуна получили по 5 минут штрафа.

Инициатор потасовки оказался побежденным и в штате Огайо. Защитник "Торонто" Симон Бенуа бросился на тафгая "Коламбуса" Эрика Гудбрансона, но получил достойный отпор.

Опытный в драках хозяин льда выдержал стартовый напор Бенуа. А потом Гудбрансон несколькими акцентированными ударами сбил пыл канадца. Еще несколько выпадов защитника и оппонент оказался в нокауте. Рефери "наградили" обоими 5-минутными штрафами.

К слову, накануне подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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