Вінгер "Детройта" побив кривдника, захисник "Коламбуса" нокаутував хулігана: бійки вечора НХЛ

Шанувальники боїв на кулаках на льодових аренах отримали бажане в двох матчах регулярної першості Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

Перша бійка спалахнула в Нешвіллі. Штовханина під воротами "Предаторз" між хокеїстами місцевої команди та гостями з Детройта переросла в спаринг оборонця "Нешвілла" Романа Йосі та нападника "Ред Вінгз" Алекса Дебрінкета.

Швейцарець спровокував зірку "Детройта" на двобій. Утім, невдовзі господарю льоду було не до сміху. Дебрінкет надавав добрячих стусанів опоненту. Йосі впав додолу, а від подальшого побиття ветерана врятували рефері. Обидва забіяки отримали по 5 хвилин штрафу.

Ініціатор бійки виявився переможеним і в штаті Огайо. Оборонець "Торонто" Сімон Бенуа кинувся на тафгая "Коламбуса" Еріка Гудбренсона, але отримав гідну відсіч.

Досвідчений у сутичках господар льоду витримав стартовий натиск Бенуа. А потім Гудбренсон кількома акцентованими ударами збив запал канадця. Ще кілька випадів оборонця і опонент опинився в нокауті. Рефері "нагородили" обох 5-хвилинними штрафами.