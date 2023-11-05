Вингер "Далласа" отомстил за партнера, боец "Тампы" разбил нос канадцу: драки вечера НХЛ

Домашние матчи "Оттавы Сенаторз" и "Ванкувер Кэнакс" подарили зрителям не только заброшенные шайбы, но и несколько стычек на льду с "Тампой-Бэй Лайтнинг" и "Даллас Старз" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков .

В столице Канады потасовка завязалась уже в дебюте встречи. Форвард "Сенаторз" Зак Макьюэн решил разобраться с коллегой по амплуа команды гостей Остином Уотсоном. Тот как раз влетел в гущу событий у борта хитом против одноклубника канадца.

Они быстро сбросили краги для кулачного боя. Макьюэн схватил оппонента за шею и попытался бросить на лед. Уотсон же инициативу перехватил и ударами в голову и корпус сделал это первым. В конце концов, дуэт драчунов получил по 5 штрафных минут.

А вот в Ванкувере схватка возникла под занавес второго периода. Защитник "Кэнакс" Иэн Коул силовым приемом снес молодого защитника "Старз" Томаса Харли. Вместо "зеленого" взялся ответить штатный тафгай "Далласа" Мэйсон Марчмент.

Он так увлекся колотением обидчика партнера по команде, что не заметил, как сам оказался на льду. Правда, количество пропущенных Коулом ударов в голову не оставило сомнений – Марчмент драку выиграл. Острое чувство справедливости обернулось для него штрафом 2+5 за неспортивное поведение и драку, а вот ванкуверец получил всего пять.