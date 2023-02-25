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Вингер "Баффало" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Джефф Скиннер забросил две шайбы "Флориде Пантерз" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги признали крайнего нападающего "Баффало Сейбрз" Джеффа Скиннера лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

30-летний вингер приложился к выездной победе над "Флоридой" (3:1). Канадец забросил две шайбы в пригороде Майами.

Скиннер открыл счет на старте второго периода. Он из правой зоны вбрасывания замкнул передачу Томпсона. А в третьей 20-минутке нападающий в похожем стиле нанес бросок из левой зоны после ассиста того же Томпсону.

Благодаря победе "Баффало" обошел "Флориду" в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Сейбрз" поднялись на 4-е место и последними проходят в плей-офф, имея 64 очка в активе. "Детройт" и "Пантерз" имеют такое же количество зачетных баллов, но уступают по дополнительным показателям.

Дополнили топ-тройку звезд вингер "Торонто" Вильям Нюландер и крайний нападающий "Колорадо" Микко Рантанен. Первый забросил победную шайбу и отдал передачу в противостоянии с "Миннесотой". Второй оформил гол и ассист против "Виннипега" на выезде.

Все результаты вечера в НХЛ:

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