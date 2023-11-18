Вознаграждение за паспорт РФ. Оккупанты пытаются подкупить пенсионеров "социальной помощью"

Российские оккупанты уже несколько месяцев не выплачивают украинцам на оккупированных территориях социальных выплат. В связи с бедностью людей, особенно пенсионеров, россияне придумали новую "схему", чтобы заставить их отказаться от украинского гражданства и все же взять российский паспорт.

Отныне россияне предлагают вознаграждение в 10 тысяч рублей (3 тысячи гривен) каждому пенсионеру, который переоформит пенсию в соответствии с российскими нормами.

"Кремль пытается подкупить граждан пенсионного возраста "социальной помощью" в размере 10 тыс. рублей. Для того, чтобы ее получить необходимо переоформить пенсию в соответствии с российскими нормами, включая получение российского паспорта", - сообщили в ЦНС.

Задержки социальных выплат на оккупированных территориях

Напомним, недавно мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские военные во временно оккупированной Запорожской области оставили людей без социальных выплат.

По словам Федорова, пока местный российский гауляйтер Евгений Балицкий на камеры пропагандистов обещает, что все социальные обязанности будут выполнены, люди на оккупированной части области сообщают, что уже несколько месяцев не получали ни пенсий, ни зарплат.

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