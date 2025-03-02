"Он бросает вызов". Рубио обвинил Зеленского в "срыве усилий" по мирным переговорам

"Можем ли мы посадить их (Украину и Россию, - ред.) за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, чтобы это сорвать. И это то, что, к сожалению, делал Зеленский - он находил каждую возможность, чтобы попытаться объяснить по-украински каждый вопрос. Затем он противостоит вице-президенту", - сказал Рубио.

Согласно комментарию Рубио, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул важность дипломатии, Зеленский вмешался, тем самым якобы бросая вызов его заявлениям.

"Ну, какая дипломатия? Мы все понимаем, что (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин не будет легким переговорщиком. Никто здесь не утверждает, что Владимир Путин получит Нобелевскую премию мира в этом году или что он должен стать человеком года Гуманитарной ассоциации. Мы спорим о том, что у него очень большая страна", - отметил Рубио.

Рубио отмечает, что россияне находятся в состоянии полной военной готовности и быстро разворачивают вооружение. По его словам, сейчас необходимо выяснить, есть ли возможность заставить РФ прекратить войну.

"И единственный способ сделать это - привлечь россиян к переговорам, чего не смогли сделать европейцы, не смогла сделать администрация бывшего президента США Джо, - ред.) Байдена и даже не пыталась", - отметил он.