"Он дружит с Усиком и Ломаченко". Американский боец анонсировал поединок с Беринчиком

В битве за пояс украинец встретится с непобедимым 25-летним американцем Кишоном Дэвисом. Об этом рассказал сам будущий соперник Беринчика.

Дэвис, защищая свой титул WBO Intercontinental, 8 ноября нокаутировал аргентинца Густаво Лемоса. После победы он бросил вызов Джервонте Дэвису, владеющему титулами по версиям IBF и WBA во втором полулегком весе и WBA – в легком весе. Однако президент WBO Густаво Оливьери еще раньше заявлял, что победитель в противостоянии Дэвис – Лемос станет обязательным претендентом на пояс Беринчика.

"Не назову место проведения боя. Но подтверждаю, что Беринчик – мой следующий соперник. Это непобежденный боец. Он родом из Украины, дружит с Ломаченко и Усиком. Это отличный боец", – расхвалил украинца Дэвис.

Он также рассказал, что его встреча с Беринчиком планировалась еще в прошлом году. "Но сейчас, после того, как он стал чемпионом, даже лучше", - отметил заокеанский боксер.

Беринчик предстоящий бой пока не комментирует. Дэвис – уже третий боксер, которого называли возможным оппонентом украинца.

Первоначально планировалось, что следующий поединок 36-летний чемпион проведет в андеркарде вечера Усик – Фьюри 2 против британца Марка Чемберлена. Но тот выбыл из числа претендентов, потерпев в сентябре поражение от соотечественника Джона Падли. Именно из-за поражения Чемберлена бой Беринчика не попал в программу вечера в Эр-Рияде 21 декабря.

Впоследствии появилась информация о возможном поединке чемпиона с другим британцем Джозефом Кординой. Впрочем, представители боксеров так и не начали переговоры о предстоящем противостоянии. В этой ситуации выбор соперника и взяла на себя WBO.

Кто такой Кишон Дэвис

25-летний американский боксер с успешной любительской карьерой за плечами. В 2021 году завоевал серебряную медаль в легком весе на Олимпийских играх в Токио, где уступил в финале кубинцу Энди Крусу.

В профессиональном боксе дебютировал в феврале 2021 года. Провел 14 боев, в которых одержал 13 побед (12 – нокаутом). Еще один поединок значится несостоявшимся.

Тренируется под руководством известного специалиста Брайана Макинтайра, который также работает с чемпионом мира Теренсом Кроуфордом. С декабря 2022 года Дэвис владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.