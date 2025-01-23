О Путине, соглашении для Украины и возможной роли Китая. Что сказал Трамп в Давосе

Первая часть вступительной речи Трампа в Давосе во многом перекликалась с тем, что он говорил на инаугурации. Затем президент США заявил, что уже сейчас можно наблюдать, как растет уверенность Америки в себе.

По его словам, с тех пор, как он победил на выборах, экономика США выросла на 120 млрд долларов. И она снова стала очень привлекательной для инвестиций.

"Oracle, SoftBank и OpenAI объявили о вложениях на 500 млрд долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта. Другие компании тоже объявили инвестиции на миллиарды долларов. Все это принесет триллионы долларов Америке", - заявил Трамп.

Он также отметил, что Саудовская Аравия готова инвестировать 600 млрд долларов. "Но я хочу, чтобы принц (имеется в виду наследный принц Мухаммед бин Салман, - ред.) округлил эту сумму до 1 трлн. Потому что мы с ними хорошо обращаемся", - сказал он.

Какими будут отношения США с другими странами

Трамп обратился к мировым лидерам с призывом снизить процентные ставки.

"Мы снижаем процентные ставки, и вы должны снизить их... Я думаю, что многое сейчас произойдет в разных странах. Даже Китай, с которым мы в сложных отношениях, понимает, что Америка снова открыта для бизнеса, и какое будущее нас ждет благодаря американскому лидерству", - подчеркнул он.

По его словам, новая администрация будет "требовать уважения" от других стран.

"Например, с Канадой у нас огромный торговый дефицит. Я им говорю, что они всегда могут стать американским штатом, и тогда у нас не будет такого дефицита. Но Канада - это непростой партнер. И неправильно, что у нас 200 или 250 млрд долларов торгового дефицита. Нам не нужно, чтобы они производили наши машины, нам не нужна их древесина и другие товарные позиции", - сказал Трамп.

Он добавил, что хочет, чтобы к США все относились "справедливо и с уважением". "Я полагаю, случится много положительных вещей. Не только для нашей страны, но и для наших союзников и партнеров", - отметил президент.

Политика по отношению к Европе

По мнению Трампа, Европейский Союз "очень несправедливо относится" к США. Он пожаловался на высокие налоги, пошлины и то, что европейские страны не принимают американские товары и продукты, хотя свои продают в Америку.

"Они наложили тарифы на некоторые вещи, которые усложняют наш экспорт в Европу. У нас торговый дисбаланс на сотни миллиардов долларов, все этим недовольны. Мои друзья в ЕС хотят конкурировать, но конкурировать в таких условиях невозможно", - сказал Трамп.

Он также назвал "монументальной" бюрократию в Европу. А еще раскритиковал судебные процессы против компаний из США.

"Они пытались засудить Apple и выиграли 15 или 16 млрд. Сотни миллиардов отсудили у Google. Я считаю, они просто взимают "мзду" с наших компаний", - добавил Трамп.

А еще он пообещал гарантировать поставки сжиженного природного газа (СПГ), если европейские и американские компании договорятся о сделке.

Новое требование к странам НАТО

"Мне хотелось бы попросить страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5%. Раньше эта планка составляла 2%. И многие страны не платили даже этого", - заявил президент США.

По его словам, раньше США возмещали разницу в оборонных расходах. "Я считаю, что это было несправедливо. Но многое было несправедливо по отношению к нашей стране", - добавил он.

Мирное соглашение между Украиной и РФ

Трамп напомнил, что еще до вступления в должность его команда способствовала договоренностям между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников. Он надеется, что "прекрасное зрелище" с возвращением людей к своим семьям будет продолжаться.

"Мы будем работать над тем, чтобы добиться мирного соглашения между Россией и Украиной. Тысячи погибли в ходе этой военной кампании. Никто ничего подобного не видел. Миллионы украинцев и миллионы россиян страдают. Никто ничего подобного не видел со времен Второй мировой войны", - подчеркнул Трамп.

ОПЕК и Саудовская Аравия давно могли положить конец войне

По мнению Трампа, если бы ведущие производители нефти снизили цены на нее, война России против Украины давно бы закончилась. Вероятно, имелось в виду, что из-за низких цен Москве не хватило бы денег на финансирование войны.

"Я хочу попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену на нефть. Я удивлен, почему они не сделали этого до выборов. Если бы цена снизилась, то и война России против Украины закончилась бы быстро. Но по мере того, как цены остаются высокими, война будет продолжаться. Вы можете положить конец этой войне, снизив цену на нефть. Это давно уже надо было сделать, это было безответственно было с вашей стороны", - отметил он.

Встреча с Путиным ради мира в Украине

"Я буду рад встретиться с Путиным, для того, чтобы положить конец этой войне. Миллионы жизней, прекрасные молодые люди гибнут на поле битвы", - заявил Трамп.

Он отметил, что в поле нет ничего, что может остановить пулю, кроме человеческого тела, и люди погибают.

"Я видел фото того, что происходит. Это настоящая кровавая бойня. Я не говорю даже об экономических потерях, потере природных ресурсах. Я говорю о потерянных человеческих жизнях. Города разрушаются, одно здание за другим. Мы должны просто остановить этот ужас", - добавил президент США.

Китай поможет остановить войну РФ против Украины?

Комментируя отношения с Китаем, Трамп заявил, что хочет равных правил игры, и нынешний торговый дефицит на 1,1 трлн долларов - это неразумная цифра.

По его словам, США не нужны "замечательные отношения" с Китаем, а просто справедливые, как и с другими странами. Он отметил, что Си Цзиньпин ему нравится, но Америка не может постоянно идти на уступки.

"Да, когда COVID пришел из Уханя, это наложило свой отпечаток. Тем не менее мы отлично взаимодействовали и надеемся, что продолжим. Мы надеемся, что Китай поможет нам остановить войну между Украиной и Россией. Я упомянул об этом кстати во время телефонного звонка с президентом Си. Надеюсь, мы сможем объединить усилия и положить этому конец", - добавил Трамп.

Сокращение ядерных арсеналов США, России и Китая

Трамп хотел бы за время своей каденции добиться прогресса в денуклеаризации. Он отметил, что стратегические ядерные силы Китая сейчас менее масштабны, чем у США, но "я думаю, они будут пытаться нас догнать".

"И мне бы хотелось, чтобы Путин тоже начал сокращать свои стратегические ядерные силы. Мы должны задуматься над тем, как провести такую денуклеаризацию. Мы с Путиным к этому стремились, у нас был хороший разговор с Китаем, мы могли бы их вовлечь. Это была бы прекрасная инициатива для всей планеты", - сказал он.

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Финальным стал вопрос, завершится ли война России против Украины к следующему форуму в Давосе в январе 2026-го, на котором ждут личного присутствия Трампа.

"С этим вопросом нужно обратиться к России, потому что Украина готова... Путин никогда бы не развязал войну во время моей каденции. А теперь у нас на руках разрушенные города и погибшие люди", - ответил он и добавил, что человеческие потери в этой войне могут быть гораздо выше, чем все думают.