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Уимблдон-2024: последняя украинка, одиозный серб и другие составили пары 1/4 финала турнира

Лондон, Вторник 09 июля 2024 13:22
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Уимблдон-2024: последняя украинка, одиозный серб и другие составили пары 1/4 финала турнира Фото: Элина Свитолина пользуется популярностью на травяном мэйджоре (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

На Уимблдонском турнире определились все участники 1/4 финала в женском и мужском одиночных разрядах. Среди них – украинская теннисистка Элина Свитолина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Четвертьфинальная стадия травяного мэйджора растянется на два дня – вторник и среду. В частности, украинка появится на корте во второй день.

Новозеландка Лулу Сан, ставшая главной сенсацией турнира, встретится с хорваткой Донной Векич 9 июля. После них отношения выяснят итальянка Ясмине Паолини и Эмма Наварро из Штатов. Последняя накануне выбила одну из фавориток – соотечественницу Кори Гауфф.

В среду латышка Елена Остапенко встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Будут закрывать 1/4 финала Елена Рыбакина из Казахстана и Свитолина. В последний раз их турнирные пути пересекались в четвертом раунде French Open, где верх взяла казашка (6:4, 6:3).

Все пары 1/4 финала в женском одиночном разряде:

  • Сан – Векич, 9 июля, не раньше 15:00
  • Паолини – Наварро, 9 июля, не раньше 17:30
  • Остапенко – Крейчикова, 10 июля, не раньше 13:00
  • Рыбакина – Свитолина, 10 июля, не раньше 13:00

Уимблдон-2024: последняя украинка, одиозный серб и другие составили пары 1/4 финала турнира

Больше фаворитов добрались до четвертьфиналов мужчин. Откроют стадию первая ракетка мира Янник Зиннер и пятый в мировом рейтинге профессионалов Даниил Медведев из РФ. Во вторник также встретятся испанский теннисист Карлос Алькарас и американец Томми Пол.

Скандальный серб Новак Джокович в среду выйдет в корт против австралийского спортсмена Алекса Де Минора. Последнюю путевку в 1/2 финала разыграют итальянец Лоренцо Музетти и Тейлор Фриц из США. Для обоих полуфинал станет самым большим достижением в карьере.

Все пары 1/4 финала в мужском одиночном разряде:

  • Зиннер – Медведев, 9 июля, не раньше 15:30
  • Алькарас – Пол, 9 июля, не раньше 16:30
  • Де Минор – Джокович, 10 июля, не раньше 13:00
  • Музетти – Фриц, 10 июля, не раньше 13:00

Уимблдон-2024: последняя украинка, одиозный серб и другие составили пары 1/4 финала турнира

К слову, накануне Свитолина разгромила китаянку Ван в 1/8 финала турнира.

Напомним, ранее вспомнили выступления Свитолиной на финальных этапах Уимблдонского турнира.

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Теннис Новак Джокович Элина Свитолина Уимблдон
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