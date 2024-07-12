Уимблдон-2024: Алькарас и Джокович организовали римейк прошлогоднего финала

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Уимблдон-2024, 1/2 финала, мужчины

Медведев – Алькарас – 1:3 (7:6, 3:6, 4:6, 4:6)

Музетти – Джокович – 0:3 (4:6, 6:7, 4:6)

В стартовом сете нейтральный россиянин Даниил Медведев создал гандикап против испанца (5:2). Впрочем, Алькарас сумел навязать конкуренцию и перевел партию в тай-брейк, где, однако, уступил. Пиренеец реваншировался во второй, обеспечив победу с одним брейком.

В третьем сете Алькарас взял подачу российского теннисиста в четвертом гейме и со стратегическим преимуществом сумел повести в счете по партиям. На старте четвертого сета соперники обменялись брейками, а в середине отрезка испанский спортсмен во второй раз взял подачу Медведева и довел матч до логической победы.

Джокович же разобрался с итальянцем Лоренцо Музетти в трех партиях. В первом сете сербский теннисист оформил брейк в шестом гейме, но оппонент попытался вернуться обратным в девятом. Однако в следующем же балканец взял подачу Музетти еще раз и закрыл партию.

Во втором сете итальянский теннисист в дебюте попытался уйти в отрыв (2:0). Впрочем, и Джокович в середине партии оформил брейк, поэтому пришлось играть тай-брейк. Там серб легко пожал Музетти. Третий сет опытный балканец начал с брейка, а в десятом с четвертой попытки реализовал матчбол и в десятый раз (!) сразится за титул.

Алькарас и Джокович сыграют в финале 14 июля. В прошлом году испанец и серб разыграли 5-сетовый финал. Верх взял теннисист из Пиренеев, а решающий поединок длился 4 часа 42 минуты.