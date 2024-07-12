Финал Евро, решающая пора на Уимблдоне и утешительный матч Копы: анонс выходных в спорте

Крейчикова – Паолини

13 июля, 16:00, Лондон, "Сентр Корт", телетрансляция на Setanta Sports

Неожиданная пара финалисток сформировалась на третьем мэйджоре года. Ладно, Ясмине Паолини после подвигов на French Open ожидали увидеть на решающих стадиях, а вот выступление Барборы Крейчиковой стало откровением. До сих пор чешку воспринимали сильной теннисисткой, прежде всего, в парном разряде. Но теперь к двум победам на Уимблдоне в дуэтах она стремится добавить еще и сольный успех. Впрочем, итальянка остается фавориткой. Слишком долго она ждала триумфа на мэйджорах.

Канада – Уругвай

14 июля, 03:00, Шарлотт, "Банк оф Америка Стэдиум", трансляция на MEGOGO

В отличие от Евро-2024, на Копа Америка неудачники полуфиналов сразятся за бронзовые награды. Канадцев в поединке за 3-е место ожидали увидеть едва ли не все обозреватели. В то же время шансы сборной Уругвая в противостоянии с Колумбией были 50/50. Впрочем, подопечным Марсело Бьелсы банально не повезло. Но завоевать медали в дебютном для тренера турнире было бы уместно. Эксцентричный специалист болезненно воспринимает неудачи и может в сердцах уйти в отставку в случае поражения.

Фото: "Селесте" получат возможность завоевать награды (facebook.com/aufoficial)

UK Round

14 июля, 17:00, Донингтон, "Донингтон Парк", телетрансляция на Eurosport 2

Пятый этап состоится в чемпионате мира по супербайку. Конкурент MotoGP будет гостить на родине Алекса Лоуса. Правда, пилот "Кавасаки" после классного старта сезона в Австралии до Британии добрался аж на 4-м месте в зачете пилотов. В лидерах же идет турок Топрак Разгатлиоглу. Чемпион 2021-го за рулем BMW стремится взять реванш у Альваро Баутисты ("Дукати") за неудачу прошлого года. Догнать двух монстров серии постарается дебютант сезона Николо Булега.

6 часов Сан-Паулу

14 июля, 17:30, Сан-Паулу, "Интерлагос", телетрансляция на Eurosport 2

Чемпионат мира по автогонкам на выносливость (WEC) возвращается в Бразилию. Культовая трасса "Интерлагос" примет пятый этап сезона-2024. В статусе лидеров в Сан-Паулу начнет тройка гонщиков "Порше" в составе Кевина Эстре, Андре Лоттерера и Лауренса Фантора (99 очков). Тем не менее, трио Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена из "Феррари" расположилось недалеко (90). К слову, именно пилоты "Порше" триумфовали на "Интерлагосе" в последней гонке 10 лет назад.

Фото: "Феррари" отпраздновала успех в Ле-Мане (facebook.com/FIAWEC)

Испания – Англия

14 июля, 22:00, Берлин, "Олимпиаштадион", телетрансляция на "Суспильне" (региональные каналы)

На финишной прямой оказался чемпионат Европы. К удовольствию прогнозистам всех мастей, в финал попали две сборные из числа фаворитов. Пути Испании и Англии в решающий матч были непростыми. Игрой "Фурии Рохи" восхищались, пока она не "засушила" второй тайм против Франции. Зато критикуемые весь турнир англичане разыграли яркий поединок с Нидерландами. Теперь и преданные фанаты, и нейтральные болельщики стремятся к интересному зрелищу. Но финал есть финал...