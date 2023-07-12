Уимблдон-2023: Жабер выбила действующую победительницу, Соболенко одолела Киз

Уимблдон-2023, женщины, 1/4 финала

Киз – Соболенко – 0:2 (2:6, 4:6)

Жабер – Рыбакина – 2:1 (6:7, 6:4, 6:1)

Белоруска проложила путь к победе в первом же гейме. Затяжной розыгрыш на подаче американки Киз Соболенко с третьей попытки сумела завершить брейком. Еще один набранный пункт на подаче соперницы в пятом гейме фактически положил сет в карман второй ракетки мира.

Значительно конкурентнее оказалась вторая партия. Сначала оппонентки играли на равных, а потом Киз даже вырвалась вперед с брейком (4:2). Однако этот локальный успех оказался последним для представительницы США. Соболенко быстро оформила два брейка и со второй попытки на собственной подаче завоевала место в полуфинале.

А Жабер в противостоянии с казашкой Рыбакиной дважды обменялись брейками. В конце концов дело дошло до тай-брейка. Там они тоже шли нога в ногу. Однако в концовке действующая победительница Уимблдона все же дожала теннисистку из Туниса и повела по сетам.

Во второй партии Жабер и Рыбакина сосредоточились на своих подачах. Так продолжалось до десятого гейма. А там туниска ухватилась за возможность воспользоваться ошибками казашки и благодаря брейку завоевала решающее очко. В третьем сете туниске удалось взять пункт на подаче Рыбакиной гораздо раньше.

Решающим же стал шестой гейм. Жабер снова сумела использовать огрехи в игре казахской теннисистки и оформила второй брейк. А затем оперативно закрыла сет и матч на собственной подаче. В рамках 1/2 финала Соболенко и Жабер сыграют между собой.