ua ru
Вт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уимблдон-2023: Джокович и Зиннер выбили нейтральных россиян в 1/4 финала

Новина українською →
Лондон, Вторник 11 июля 2023 21:51
Уимблдон-2023: Джокович и Зиннер выбили нейтральных россиян в 1/4 финала Фото: Новак Джокович с боями прорвался в полуфинал (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Представители топ-10 рейтинга теннисистов-профессионалов – Янник Зиннер из Италии и серб Новак Джокович – победили в четвертьфинале Уимблдонского турнира 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Уимблдон-2023, мужчины, 1/4 финала

Зиннер – Сафиуллин – 3:1 (6:4, 3:6, 6:2, 6:2)

Рублев – Джокович – 1:3 (6:4, 1:6, 4:6, 3:6)

Итальянский теннисист матч против россиянина Сафиуллина начал на равных. Развязка первого сета стартовала в девятом гейме. Зиннер неожиданно легко оформил брейк, а затем молниеносно выиграл "под ноль" собственную подачу. На кураже он еще и классно стартовал во второй партии – с брейком итальянец повел 3:1.

Но Сафиуллин пришел в себя и оформил камбэк, выиграв пять геймов подряд (два брейка). Впрочем, следующие два сета Зиннер выиграл по одинаковому сценарию – равная игра в дебюте и рост давления в решающих геймах. Чтобы дожать российского теннисиста, итальянцу хватило по два брейка в каждой из партий.

В свою очередь Джокович первый сет проиграл. Россиянин Рублев подкараулил ошибку серба в девятом гейме и благодаря этому единственному брейку вышел вперед. Такое развитие событий лишь добавило балканцу спортивной злости. Джокович взял пять пунктов подряд и закончил вторую партию через 29 минут.

Несколько конкурентнее оказались два следующих сета. В них Рублеву удалось победить в семи геймах. Однако этого было недостаточно для продолжения борьбы с сербским теннисистом. Джокович меньше ошибался и не терял концентрацию в ключевых эпизодах, поэтому заслуженно завоевал путевку в 1/2 финала.

К слову, ранее Свитолина неожиданно одолела Свентек в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новак Джокович Теннис Уимблдон
NEWS
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
Украина и НАТО. Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО