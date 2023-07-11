Уимблдон-2023: Джокович и Зиннер выбили нейтральных россиян в 1/4 финала

Уимблдон-2023, мужчины, 1/4 финала

Зиннер – Сафиуллин – 3:1 (6:4, 3:6, 6:2, 6:2)

Рублев – Джокович – 1:3 (6:4, 1:6, 4:6, 3:6)

Итальянский теннисист матч против россиянина Сафиуллина начал на равных. Развязка первого сета стартовала в девятом гейме. Зиннер неожиданно легко оформил брейк, а затем молниеносно выиграл "под ноль" собственную подачу. На кураже он еще и классно стартовал во второй партии – с брейком итальянец повел 3:1.

Но Сафиуллин пришел в себя и оформил камбэк, выиграв пять геймов подряд (два брейка). Впрочем, следующие два сета Зиннер выиграл по одинаковому сценарию – равная игра в дебюте и рост давления в решающих геймах. Чтобы дожать российского теннисиста, итальянцу хватило по два брейка в каждой из партий.

В свою очередь Джокович первый сет проиграл. Россиянин Рублев подкараулил ошибку серба в девятом гейме и благодаря этому единственному брейку вышел вперед. Такое развитие событий лишь добавило балканцу спортивной злости. Джокович взял пять пунктов подряд и закончил вторую партию через 29 минут.

Несколько конкурентнее оказались два следующих сета. В них Рублеву удалось победить в семи геймах. Однако этого было недостаточно для продолжения борьбы с сербским теннисистом. Джокович меньше ошибался и не терял концентрацию в ключевых эпизодах, поэтому заслуженно завоевал путевку в 1/2 финала.