Вымогал процент с боевых: в Одессе на взяточничестве разоблачили командира воинской части

По данным следователей, руководитель воинской части требовал у подчиненных 30% от дополнительных денежных выплат за выполнение боевых задач. Свои требования он мотивировал якобы потребностями воинской части, в частности на ремонт техники.

Тем, кто отказывался платить, он угрожал создать искусственные препятствия на службе в виде выявления несуществующих недостатков в работе, безосновательного перевода в другие подразделения, зоны боевых действий.

Таким образом с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен. Его задержали во время получения "дани" за декабрь в размере 41 тысячи гривен.

Во время задержания у него провели санкционированные обыски в автомобиле и по месту его проживания. Было изъято противоправный денежный побор, мобильные телефоны и банковские карты.

Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.