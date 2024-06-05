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Требовал взятки у перевозчиков: директору департамента КГГА сообщили о подозрении

Иллюстративное фото (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, который требовал взятки у столичных автоперевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДБР в Telegram.

Кроме того, подозрение сообщили частному предпринимателю, который помогал чиновнику организовать систему поборов.

В бюро сообщили, что в апреле этого года к ним обратилась жена военнослужащего, которая руководила фирмой по перевозкам, пока ее муж служит. Предприятие обслуживало один из киевских маршрутов.

Женщина сообщила о системном давлении со стороны столичного чиновника и угрозы разорвать действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на «сотрудничество». В частности, компания должна была еженедельно передавать 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.

Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного «транша» для чиновника.

Уже проведен ряд обысков, во время которых изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность.

Чиновник КГГА и его сообщник подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.

 

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КГГАГБР