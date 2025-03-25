Вымогали деньги у ветерана: в больницах Винницкой области проходят проверки

После громкого скандала о вымогательстве денег у ветерана в кардиоцентре в Винницкой области проверят все больницы области на соответствие обеспечения медикаментами и медицинскими изделиями согласно контрактам медучреждений с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

По требованию Министерства здравоохранения приказом департамента созданы комиссии, которые проведут проверки во всех больницах региона. Специалисты выяснят, предоставляются ли пациентам необходимые лекарства бесплатно в рамках программы медицинских гарантий. О результатах проверок обещают сообщить публично.

24 марта о начале проверки городских больниц сообщил Винницкий городской совет. Масштабные проверки начались после резонансного случая в Винницком региональном клиническом лечебно-диагностическом центре сердечно-сосудистой патологии, где у ветерана требовали 80 тысяч гривен. Его заставили самостоятельно покупать лекарства в определенной аптеке, при этом препараты не выдавали на руки, а подтвердить покупку нужно было чеком.

По факту инцидента Министерство здравоохранения и НСЗУ совместно с правоохранителями провели проверку. Департамент здравоохранения Винницкого городского совета также провел служебное расследование, по результатам которого уволен директор кардиоцентра Игорь Данильчук и еще несколько должностных лиц.