Изъяли лекарства и вещи: режим РФ продолжает издеваться над крымскими политзаключенными

У крымчанина Сервера Мустафаева в СИЗО изъяли лекарства и личные вещи. Российский суд не увидел в этом нарушений его прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии" .

"Российский суд отказал в апелляционной жалобе осужденного Россией крымчанина Сервера Мустафаева, пытавшегося обжаловать решение Рязанского суда по иску в рязанский СИЗО-1 в РФ, где его ранее содержали во время транзита в исправительную колонию в российском Тамбове", - говорится в сообщении.

Юрист Лиля Гемеджи рассказала, что во время пребывания Мустафаева в СИЗО-1 был зафиксирован ряд нарушений его прав.

В частности, у политзаключенного была изъята машинка для стрижки волос, религиозная литература, лекарственные препараты. Более того, мужчину не кормили в соответствии с законодательными нормами.

"Ему не разрешали разговаривать во время звонков с семьей на крымскотатарском языке. Все это стало основанием для подачи иска в следственный изолятор №1" - утверждает Гамеджи.

В настоящее время защита Мустафаева планирует обжаловать это решение в кассационной инстанции. Ранее Рязанский суд отклонил иск Мустафаева, отказавшись приобщить к делу о нарушении его прав все имеющиеся письменные доказательства и свидетельские показания по этому поводу.

Следует отметить, что Сервер Мустафаев - координатор общественного объединения "Крымская солидарность". Его арестовали силовики РФ в 2018 году после обысков.

16 сентября 2020 года в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону крымского правозащитника приговорили к 14 годам лишения свободы.

"Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому делу Хизб ут-Тахрир", - уточнили напоследок в сообщении.